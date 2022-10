Burt reflota intención de definir con Fleitas un frente anti-Efraín

Esta posibilidad de que uno u otro descabalgue ya había fracasado en junio pasado ,pero con la diferencia de que esta sería la última oportunidad antes de que ambas precandidaturas queden firmes y vayan a enfrentar por separado a Efraín Alegre y las demás precandidaturas de la Concertación.

“Siempre hemos tenido la intención de medir fuerzas para llegar a una unidad. Por eso, nuestra propuesta al gobernador Fleitas sigue intacta, pero seguimos esperando. Lo que proponemos es dos encuestas simultáneas con el mismo cuestionario”, señaló Burt.

La pregunta directa que se haría a los encuestados será “quién cree que está mejor posicionado para ganarle al candidato del Partido Colorado”, apuntó.

Burt dijo que, a diferencia de Fleitas, que se jacta de la estructura que le brindan Blas Llano y Dionisio Amarilla, su perfil genera adhesión tanto dentro como fuera del partido. “Estamos recibiendo apoyo de los sectores, así que seguimos sumando”, refirió.

Para el ex intendente asunceno, la estructura liberal ha demostrado no poder ganarle al Partido Colorado, por lo tanto, no es determinante quién la tiene para una interna. “La estructura, entre comillas liberal, no ha podido ganarle al Partido Colorado, y lo que se necesita no es sino una visión país que sea seductora al electorado. Entonces, por eso digo yo tengo adherentes tanto en los dirigentes que nos apoyan, pero también fuera. Soy el único dirigente que no tiene rechazo y que tiene adherentes y simpatizantes extramuros fuera de la estructura”, aseguró.

Añadió que su propuesta es sostenible y no populista, como calificó son las que prometen sus adversarios.

“Nuestra propuesta no es solo la política, sino unirnos con base en el trabajo y mejoramiento de ingresos de las familias. Las otras propuestas representan más de lo mismo”, aseguró.

Finalizó diciendo que el oponente a derrotar en la interna es Efraín porque más allá del partido genera rechazo y “no pasa” en el 2023.

“Efraín genera rechazo para las generales para el 2023. El no pasa allí. Aclaro y no hablo de los atributos de él”, dijo.

“Ese es un problema de presentarnos desde el partido con esta misma formación porque no presentamos ninguna novedad”, afirmó.

Cabe recordar que por su parte Fleitas no está dispuesto a considerar descabalgar y espera por su parte beneficiarse del renunciamiento de Burt para lograr la unidad. “La unidad es posible toda vez que se sumen al Nuevo País”, apuntó en un diálogo de dirigentes.

Estructura. El equipo llanista se dividió en dos en apoyo tanto a Burt como a Fleitas. El primero cuenta con apoyo disperso de algunos referentes de base, mientras que la mayor parte de la estructura de Llano descansa en el equipo de Fleitas, quien también se nutre del apoyo de dionisistas. Además, las candidaturas al Senado a nivel nacional y para diputados a nivel departamental salió de la fusión de los equipos de Llano y el ex senador Dionisio Amarilla.