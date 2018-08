Buena y muy rápida adaptación de Alonso

En charla con Fútbol a lo Grande de la 1080, el defensor compatriota expresó que la adaptación a su nuevo equipo fue muy rápida.

“La adaptación no fue muy complicada porque ya estaba preparado para la competencia, físicamente estoy en condiciones, porque en Lille (de Francia) hice la pretemporada e hice algunos encuentros amistosos. Los compañeros me apoyaron bastante, el técnico confía en mí y eso es muy bueno para uno cuando llega a un nuevo equipo”, señaló el jugador, ex Cerro Porteño.

SER INTERNACIONAL. “Uno de los objetivos que tiene esta temporada el club es alcanzar la clasificación a una competencia internacional. El lunes jugamos de visitante ante el Levante”, añadió Alonso, tras su presentación en el conjunto gallego, dirigido por el argentino El Turco Antonio Mohamed.