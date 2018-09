Buena cosecha en el exterior

Sebas anotó el descuento en la dura derrota de Monarcas Morelia por 1-4 ante Querétaro. El tanto fue a los 91’ y el ex Olimpia e Independiente de Campo Grande llegó a su tercer gol en la liga mexicana y tres más en la Copa México. En Querétaro jugó todo el encuentro Miguel Samudio. Morelia es sexto con 12 unidades y Querétaro, cuarto, con 14, disputadas 8 fechas en la liga.

En Argentina, Matías Rojas tuvo su debut goleador con Defensa y Justicia, por la fecha 4 de la Superliga Argentina. Marcó el gol en el 1-1 ante Belgrano. Es el primer tanto del ex Cerro Porteño y Lanús con el Halcón de Varela que suma seis unidades.

En Perú, Carlos Neumann y Richard Salinas aportaron sus goles en el empate del Sport Huancayo 2-2 de visitante ante Real Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Clausura incaico.

Neumann marcó de penal a los 7 minutos, y llegó a 18 gritos en la temporada, mientras que Salinas, lanzado en ataque en un córner, conectó de cabeza y le dio el empate final 2-2 a los 52 minutos al Huancayo. Es el primer gol en la temporada del defensa.

Bajó a un grande. Celta de Vigo, con Junior Alonso jugando todo el partido, se dio el gusto de derrotar al actual campeón de la UEFA Europa League, Atlético Madrid.

Los goles para Celta fueron del uruguayo Maximiliano Gómez e Iago Aspas, para cerrar un 2-0 ante los colchoneros por la fecha 3 de la liga española.

Celta quedó de momento segundo en la tabla, con 7 puntos, por detrás del Real Madrid que tiene puntaje perfecto con 9 sobre 9, tras su victoria de ayer por 4-1 ante Leganés.

La tercera fecha continúa hoy con cuatro juegos: Levante vs. Valencia (6.00), Alavés vs. Espanyol de Hernán Pérez (10.15), Barcelona vs. Huesca (12.30) y cierran la jornada el clásico sevillano entre el Betis, que tendrá a Antonio Sanabria, contra Sevilla desde las 14.45. El Barca, de ganar, alcanza al Real Madrid.