BTS, desde hoy en salas de Cinemark

En las salas del complejo de cines , ubicado en el Paseo La Galería, piso 3 (Santa Teresa casi Aviadores del Chaco), se proyectará el concierto del afamado grupo desde hoy hasta el domingo 5 de este mes, en horarios desde las 17:00. Ver disponibilidad en su página www.cinemark.com.py.

En la cinta se invita a los seguidores a acompañar a RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook en este especial cortometraje, reeditado y remezclado para la gran pantalla.

Los fans descubrirán primeros planos inéditos y una nueva perspectiva de todo el concierto. BTS Yet To Come in Busan incluye grandes éxitos de la carrera del grupo, como Dynamite, Butter e Idol, además de la primera interpretación en concierto de Run BTS, perteneciente a su último álbum Proof.

Además, este encuentro es especial para los seguidores, pues Jin, el mayor de los integrantes, está cumpliendo el servicio militar y señalan que será una ocasión para quye se pueda ver a todos juntos de nuevo.