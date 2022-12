BTS en el cine, una fiesta para los Army

“Teniendo en cuenta la gran concurrencia del evento pasado: BTS Permission to Dance - On Stage - Seoul, proyectado en marzo de este año, me pone muy feliz porque quiere decir que se hicieron las cosas superbien y que me parece genial que Cinemark siga apostando por funciones así”, comentó la comunicadora y fanática Maryan Sotto (27).

En el evento mencionado, la plataforma colapsó ante la demanda de entradas, y ocasionó problemas a muchos fans que intentaron comprar tiques. “La misma encargada se hizo responsable y me escribió vía email hasta que me dieron las entradas y a unas cuántas personas a las que le pasó lo mismo”, recordó Sotto.

En esa función, muchas fans llenaron la sala y se ayudaron entre todas, “llevaron sus remeras, sus army bomb y disfrutaron de cada canción. Para mí fue una fiesta realmente”, añadió la fanática.

Para Maryan Sotto este evento Yet To Come es más especial aún, ya que Jin, el mayor de los integrantes, está cumpliendo el servicio militar y sería una ocasión para que las fanáticas lo vieran a todos juntos de nuevo.

Una recomendación que hacen los fanáticos paraguayos es que se habilite más de una sala, y así se eviten congestiones en la aplicación a la hora de comprar tiques. “En la publicación vez más de cinco mil likes, y se habilitan dos salas y es casi imposible que entremos todas. Muchos tuvieron que comprar de reventa”, comenta Sotto.

Mateo Villalba (22) refiere que como fan esta posibilidad le llena de alegría. “Poder disfrutar de la emoción que me causan al verlos y escucharlos en pantalla grande, y más ahora que están atravesando nueva etapa. Espero que sigan apoyando al fandom Army las empresas cinematográficas”, comentó Villalba.



Agrupación K-pop

El grupo BTS, que tiene más de 700 premios y tiene varios récords de ventas, está conformado por RM (Kim Nam-joon), Jimin (Park Ji-min), Jungkook (Jeon Jung-kook), Suga (Min Yoon-gi ), J-Hope (Jung Ho-seok), V (Kim Tae-hyung ) y Jin (Kim Seok-jin).