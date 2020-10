Brunotte: “El olimpista no merece lo que pasó”

“Lo de ayer (por el martes) fue muy doloroso, si tengo que resumir en una palabra, estoy muy enojado y no tengo ningún problema para decir que esto fue un fracaso”, refirió el dirigente tras la derrota ante el Delfín de Ecuador 1-0. Agregó que “esto afecta la parte financiera, afecta muchas cosas. En todo el mundo los grandes clubes tienen problemas financieros”.

Remarcando la caída y despedida de dos torneos, Libertadores (a la que clasificaba con un empate) y también la Sudamericana, Brunotte enfatizó: “El olimpista no merece lo que pasó, pero si nosotros no aprendemos de esto y no se toman acciones esto no va a ir bien”.

Evaluando al campaña del entrenador Daniel Garnero, que suma 3 eliminaciones seguidas en Libertadores, el titular del Decano dijo: “Si yo me dejo llevar por la calentura vamos a cometer muchos errores, en estas cosas tenemos que ser inteligentes, entiendo lo que el hincha piensa, yo tengo que ser muy cuidadoso ahora. Todo esto va a entrar en la evaluación que voy a hacer en diciembre”.

tres puestos. Brunotte adelantó la incorporación de un lateral (sería el uruguayo Robert Ergas): “Donde nos falta se va a hacer lo que se tiene que hacer, el miércoles vamos a firmar con un lateral izquierdo. No es paraguayo el lateral izquierdo y está en la edad donde todavía podemos trabajar, es un jugador que rindió muy bien en su equipo”.

Remarcó: “Tenemos tremendos jugadores también en la cantera, pero hay puestos que tampoco tenemos en la cantera”. Y recalcó que “las incorporaciones tienen que ser incorporaciones inteligentes, no vamos a traer nombres importantes. Seríamos unos tremendos idiotas si de esto no aprendemos, traer por traer”. Además, un arquero y un delantero estarían en la órbita franjeada.