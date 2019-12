Brunito: “Un ángel que vino a enseñar el amor al prójimo”

CIUDAD DEL ESTE

Una multitud acompañó a Brunito hasta su morada final. La gente esperó en las veredas de sus casas para saludar a la caravana mortuoria a medida que iba desplazándose hacia el km 9 Monday de Presidente Franco, donde está ubicado el camposanto San Marcos.

Una patrulla de la Policía Municipal de CDE iba abriendo el camino, seguido de moto patrulleras del Grupo Lince y Motorizada; en tanto, la gente tocaba sus bocinas. El niño supo ganarse el corazón de millones de paraguayos.

“Nuestros corazones están partidos hoy por su partida. Nuestra vida es pasajera y, por lo tanto, hay que vivir de la mejor manera, entregando nuestra vida a Dios. Ojalá nosotros también le acompañemos con tanta fe, con mucho amor, pidiendo a Dios que nos una entre hermanos”, afirmó el pa'i Julio en su homilía durante la misa que se realizó en cuerpo presente.

SU LEGADO. Brunito dejó a sus pasos lecciones de vida para todos los que llegaron a conocerlo, señala la profesora Sonia Salinas. Fue un amor que trascendió fronteras y todo tipo de barreras.

Familiares y amigos de Bruno Martínez Giménez, aquellos que supo ganar con sus apenas 5 años de vida, se reunieron ayer para darle el último adiós en la casa de sus padres, Elvio Martínez Godoy y Griselda Giménez Jacquet, en el barrio Boquerón II de Ciudad del Este.

Entre tanta gente, se encontraba Clara, una amiga de Santa Cruz, Bolivia, que estuvo acompañando a la familia desde hace algunos días y ya había viajado antes para reunirse en la casa con el niño. Por la casa pasaron artistas, bomberos, policías del Grupo Lince, sus seguidores en las redes sociales, esta vez para acompañar en el dolor a sus familiares.

En junio pasado tuvo un fugaz encuentro con el cantante Ricardo Montaner en el Aeropuerto Internacional Guaraní de Minga Guazú. Los jugadores del club Olimpia también frecuentaban su casa, así como policías del Grupo Lince, quienes le regalaron un uniforme. Montaner llamó a sus padres después de que se diera a conocer su fallecimiento.

SUS BATALLAS. “Fueron 5 años de lucha, él se apegaba mucho a la vida, ganó muchas batallas, la verdad que él nació con ese inconveniente, no tenía un riñón y el otro no funcionaba. Él luchó mucho, tuvo ganas de vivir. Tuvo varias cirugías en esta etapa de su vida y ayer miércoles ya no aguantó más”, relata el tío Francisco Martínez.

Los padres pelearon muchas batallas al lado de su hijo. El día a día del niño requería de mucha dedicación porque tenía que realizarse la hidrodiálisis 5 veces por día, cada 4 horas, además de los medicamentos que tenía que consumir a diario.

El tratamiento se realizaba en el Instituto de Previsión Social, pero luego de hacerse conocido por su rezo, recibió la ayuda solidaria de la gente de varios puntos del país y también del extranjero.

SOLIDARIDAD. “Se le ayudaba mucho y tenemos que reconocer que hay mucha gente solidaria todavía en este mundo. La verdad es que con sus 5 años nos enseñó bastante, él se dejaba querer, conquistaba a la gente. Nos deja como recuerdo sus ganas de vivir que nos ayudará a superar este momento difícil”, afirmó.

Brunito fue sometido a tres cirugías tras sufrir una complicación en el lugar donde tenía el catéter para la hidrodiálisis y se le tenía que colocar otro catéter. Para el efecto entró a cirugía el viernes pasado, luego el lunes y, por último, el miércoles, no soportó y sufrió dos paros cardiacos, lo que produjo su deceso, según sus familiares.

ENSEÑANZA. “Brunito es un niño superalegre, dinámico, inteligente, muy querido por todos sus compañeros, por todas las profes en el jardín, por los padres de los niñitos. Se hizo querer, es un ser de luz, yo creo que es un ángel que vino del cielo para enseñarnos por sobre todas las cosas el amor al prójimo, el aprovechar el día a día, el vivir el momento verdad. Es el ser más hermoso que yo pude haber conocido”, recordó Sonia Salinas, docente de la escuela donde asistía.