Brunetti niega que incumpla la ley

El precandidato a intendente de Asunción, Juan Manuel Brunetti, dijo que no incumplió la ley electoral al hacer campaña política, indicando que no se trata de propagando extemporánea.

“Algunos cuestionaron, por extemporánea, la colocación de carteles en la ciudad difundiendo el hashtag #YoTeEscucho, bajo el argumento de que era campaña anticipada. Hicimos las consultas pertinentes y nuestros carteles no están violando ninguna normativa vigente, al no contener los elementos de propaganda electoral explícitamente detallados en el código. Nosotros por ahora no pedimos el voto, solo pedimos escuchar”, aclaró.

Brunetti respondió a la acusación de la Fiscalía de que se está transgrediendo el Código Electoral, que establece un plazo de publicidad 60 días antes de los comicios y 30 días antes de las internas. Solicitó al Juzgado Electoral el retiro de todo tipo de propaganda.