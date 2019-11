Brillaron los dos astros

En la complementaria, Messi, con un certero tiro libre, le puso la pelota en la cabeza a Sergio Agüero que pese a su altura, le ganó a los centrales uruguayos y marcó el empate a los 63’. Rápidamente, Luis Suárez, de tiro libre, clavó un golazo al ángulo izquierdo del portero albiceleste y adelantó de nuevo a Uruguay a los 68’.

Sobre el final, a los 91’, Martín Cáceres tocó la pelota con la mano en un centro al área grande que el árbitro Reinshreiber cobró penal. Messi descolocó a Martín Campaña y a los 92’, sentenció el 2-2.

Hoy la última fecha FIFA del año se termina para las selecciones Conmebol, con los juegos: Japón vs. Venezuela (7.25), Brasil vs. Corea del Sur (10.30), Arabia Saudita vs. Paraguay (13.30) y Ecuador vs. Colombia (22.00).