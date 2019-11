Breves País

Sumarian a director por una supuesta conducta inapropiada en el Uruguay

Por una supuesta conducta inapropiada que molestó a mujeres en un evento internacional, organizado por la Unesco en Uruguay, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) inició un sumario administrativo contra Melchor Escurra, director del colegio Pablo L. Ávila.

La denuncia, según el documento sumarial, vino desde la Comisión Nacional de la Unesco en el vecino país. Escurra es además secretario pro témpore de la Unesco, en la representación paraguaya. El sumario, que se hizo público ayer, no cuenta con mayores detalles de la denuncia hacia el educador.

El evento desarrollado en Uruguay, de donde vienen los reclamos por “supuestas conductas inapropiadas” de Escurra, fue el Encuentro de Jóvenes del Mercosur, proyecto , desarrollado del 10 al 13 de setiembre pasado. El director aseguró su inocencia indicando que todo se trata de una farsa. “Es una invención que yo voy a demostrar, ya está todo controlado”, agregó. Remarcó que en todo momento se mantuvo en grupo y que no tuvo ninguna inconducta. Dijo que pedirá al MEC que en la brevedad posible se concluya la investigación.



Empate en puntajes de tres mejores egresados genera polémica en colegio

Una intervención del MEC en el centro vocacional Carlos Antonio López generó revuelo ayer luego de que una familia pidiera investigar los antecedentes académicos de dos de los tres mejores egresados de la institución educativa.

Ocurre que, como no siempre sucede, dos alumnos y una alumna empataron en el promedio general de todas las especialidades, por lo que quedaron los tres como mejor egresados de la promoción actual.

“Es una familia la que pidió que se investiguen los antecedentes académicos de los otros dos chicos para ver si hay realmente empate. Nosotros celebramos que tenemos tres mejores egresados y no uno; eso implica excelencia”, manifestó la directora de la institución, Lucía Bogado.

Manifestó que los tres chicos son excelentes alumnos, no solo en lo académico, sino también en comportamiento.

La Resolución Nº 420 del MEC establece que solo el promedio académico se utilice para determinar a los mejor egresados. Anteriormente, también se tenían en cuenta otros aspectos como la conducta.

El supervisor administrativo de la zona, Hugo Lezcano, expresó que tendrán en cuenta las planillas brindadas por todos los docentes de los tres años.