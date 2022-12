Al ritmo del baile viral de Merlina

El baile de Merlina sigue sumando adeptos en TikTok, y aunque la hija mayor de Los Locos Addams se mueve al ritmo de de The Cramps en el episodio 4, muchos usuarios de la plataforma reemplazaron la canción por de Lady Gaga.

El tema lanzado en 2011 se encuentra en los ránkings musicales y la artista estadounidense no dudó en subir el baile a su cuenta de TikTok para deleitar a sus seguidores. El cariño fue inmediato y el video recibió miles de comentarios. Lady Gaga admitió que su canción resurgió gracias al baile de Merlina. Por eso, no dudó en jugar y mostrar su nueva versión. En @ladygaga se la ve con un peinado similar a Merlina, mientras se maquilla antes de ponerse a bailar con la canción en una versión un poco más rápida.



El Megxit no fue por privacidad

Meghan Markle y el príncipe Harry negaron que renunciaron a sus deberes reales y emigraron a EEUU porque querían privacidad, fue así como justificaron su documental de Netflix que registra los momentos más íntimos de su noviazgo y matrimonio.

El duque y la duquesa de Sussex compartieron docenas de fotos, así como imágenes de ellos y sus hijos Archie y Lilibet en casa, fotografías de sus primeras citas e incluso imágenes de Harry aparentemente pidiéndole a Meghan que se casará con él, que ella “transmitió en vivo” para un amigo.

La pareja entregó 15 horas de video personal que habían grabado en los primeros meses de 2020, según la directora Liz Garbus, quien evadió las preguntas sobre cuánto control tenían los Sussex sobre los capítulos y llamó a la docuserie –que estrenó su primera parte el 8 de diciembre– una “colaboración”.