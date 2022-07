Emotivas disculpas de Will Smith

Will Smith, la estrella de Hollywood que conmocionó a sus fans y a la industria del cine al abofetear a Chris Rock en plena entrega de los Oscar, divulgó un video el viernes, en el que ofrece una emotiva disculpa al comediante.

El actor de y ya había pedido perdón a través de un comunicado al día siguiente del insólito hecho, que eclipsó toda la gala de los Oscar del 27 de marzo.

Pese a ello, la Academia de Cine de Estados Unidos le prohibió asistir a la entrega de sus premios los siguientes 10 años, y Smith renunció a su membresía, aunque la organización no revocó su estatuilla a mejor actor por

Ahora Smith ahonda en sus sentimientos. "Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió fue que no está listo para hablar, y cuando lo esté me contactará", dijo en ese video de casi seis minutos compartido en las redes sociales.