Hace regresar a Anahí al escenario

La cantante colombiana Karol G cumplió uno de sus más grandes sueños en la Ciudad de México, al recibir en el escenario a su ídolo adolescente, la ex RBD Anahí, en la primera noche de su Bichota Tour Reloaded en la capital. "Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir, porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir", dijo Karol G a su público la noche del sábado, tras interpretar junto a la mexicana. "Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes, pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!", dijo entre lágrimas Anahí, quien portó la característica estrella en la frente del personaje que la hizo famosa mundialmente, Mía Colucci. Las artistas cantaron por más de una hora y media sus éxitos más grandes. EFE