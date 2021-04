La Chilindrina habla tras foto en bikini

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, aclaró que la foto en bikini que publicó en sus redes sociales no era para presumir su figura a sus 70 años, sino porque es una adoradora del sol que disfrutaba del momento.

La polémica imagen fue resultado de un error, pues fue producto de una captura de su cuñada, que no sabe cómo tomar las imágenes. “Me tomó de los tobillos para arriba, y déjame decirte, siempre he sido adoradora del sol, toda mi vida he usado trajes de baño chiquitos para poder asolearme bien y lo que pasa es que nunca se nos hubiera ocurrido subir una foto de esas”, precisó la actriz sobre el motivo de usar traje de baño a su edad “No tengo un cuerpazo de Maribel Guardia para decir: ahí les voy, pues jamás. Le hecho la culpa a mi representante, mandé las fotos sin siquiera verlas. En otra época nunca hubiera pensado enseñar mis fotos, ahora es muy fácil, solo la pones en ellas y ya”, señaló a sus seguidores.



Bárbara de Regil debuta en Telemundo

La mexicana Bárbara de Regil debutará en una producción de Telemundo con , serie que ya comenzó a grabarse esta semana en Ciudad de México y que se emitirá a partir de finales de este año. Según un comunicado de la cadena hispana difundido este jueves, De Regil, quien alcanzara popularidad como Rosario Tijeras en la producción del mismo nombre, encabeza el elenco de esta serie en la que también actúan Guy Ecker, Michel Duval y Chantal Andere.

“Estoy muy emocionada de unirme a la familia de Telemundo y de empezar este nuevo ciclo en mi vida con un gran proyecto como ‘Parientes a la fuerza’”, expresó De Regil, en declaraciones que recoge un comunicado.

“Carmen es un personaje que me encanta porque tiene una vibra preciosa y que con solo leer el guion me provocó una sensación de mariposas en el estómago. Estoy muy ansiosa por empezar a contar esta historia junto a un elenco de primera”, añadió.