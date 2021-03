Se vacunó contra el Covid-19

A sus 62 años Sharon Stone es una mujer que se preocupa por estar sana y goza de excelente salud, por lo que compartió en su cuenta de Instagram cómo fue el momento en que recibió su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y alentó a hacer lo mismo para protegerse.

“Recibí mi primera vacuna. Fue fácil conseguir una cita”, dijo en el posteo y agradeció a la organización de salud donde acudió en Estados Unidos.

En agosto pasado, la actriz relató un momento difícil que vivió su familia cuando su hermana se contagió de Covid-19 al padecer lupus.

“Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene Covid-19. Esta es su habitación de hospital. Uno de los que no usaban máscara hizo esto. Ella no tiene sistema inmunológico. ¡Usa una máscara! Para ti y los demás. Por favor”, advirtió al exhortar a extremar precauciones al usar mascarilla protectora.

Afortunadamente, su hermana superó la enfermedad semanas después.



JLo y Alex Rodríguez siguen juntos

Alex Rodríguez demostró que no está dispuesto a tirar la toalla con Jennifer López y parece que el viaje del ex jugador de béisbol a la República Dominicana, donde se encuentra su prometida, fue todo un acierto. La pareja fue vista besándose mientras pasan tiempo juntos en la isla caribeña, tratando de arreglar los problemas de su relación. Tanto Jennifer López como Alex parecen felices en las imágenes. La actriz y cantante va vestida con una bata blanca y aparece sentada en una especie de tumbona con el desayuno en la mesa. Rodríguez, que lleva ropa de calle, se le acerca y la besa, arrodillándose a su lado, mientras ella lo acaricia y muestran el cariño que sienten. Una fuente informó a Page Six de que Jennifer y Alex pasaron un par de días maravillosos en la República Dominicana. El viaje de Rodríguez junto a Jennifer López a República Dominicana puso de nuevo en marcha su relación de cuatro años, si es que algún día la dieron por terminada.