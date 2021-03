Dijo que hay pruebas contra la corona

Días después de la reveladora entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y su esposa Meghan, una de las amigas más cercanas de Meghan Markle salió al ataque respaldando las fuertes confesiones que hizo la ex actriz al medio CBS. Janina Gavankar, amiga de Meghan durante 17 años y actriz de, aseguró que hay pruebas de que la familia y el personal de la monarquía del Reino Unido sabían sobre los problemas de salud mental de la ex actriz de , quien confesó que cuando ingresó a la familia real vivió los peores momentos de su vida, incluso con pensamientos suicidas. “Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”, fue lo que le contó la esposa del príncipe Harry a la conductora. Gavankar explicó al medio People que “existen correos electrónicos y mensajes de texto” para respaldar las afirmaciones que se hicieron en la entrevista con Oprah.