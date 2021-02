Nueva York arranca Semana de la Moda

Nueva York comienza una Semana de la Moda en la que predominan las presentaciones virtuales y están ausentes los grandes nombres de antaño, con la excepción del diseñador canadiense Jason Wu, que ayer inauguró la cita con la rareza de un desfile presencial. Esta fashion week digital, la segunda que se celebra en la Gran Manzana bajo restricciones de capacidad para contener la pandemia, refleja el complicado momento que atraviesa el sector con el añadido de que las recientes nevadas y el frío no son el mejor escenario para espectáculos al aire libre.

Las muestras que antes se concentraban en una semana, ahora ganaron flexibilidad al integrarse en el Calendario de las Colecciones Americanas, nombre con el que el Consejo de Diseñadores de EEUU rebautizó el evento para englobar el talento del país. El calendario se extiende hasta mitad de abril, la mayoría de las presentaciones se celebrarán entre el 14 y el 17 de febrero a través de videos.



Timberlake se disculpa con Spears

Justin Timberlake se disculpó con Britney Spears por contribuir a los comentarios misóginos que lapidaron la carrera de la artista, cuyo caso volvió a la luz por un documental elaborado por el diario The New York Times. Timberlake admitió que durante años se benefició de una doble estándar moral que perjudicó a sus compañeras de profesión, ya que también cita a Janet Jackson, quien fue vetada por una actuación que compartieron en 2004. “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia y el racismo”, dijo.

El músico hizo públicas sus disculpas tras recibir comentarios a raíz de la cinta , que compara la diferente percepción que tuvo la opinión pública tras su ruptura con Spears.