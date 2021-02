Un relato del robo del siglo

La estrella estadounidense Kim Kardashian sufrió en 2016, durante la Semana de la Moda de París, un robo valorado en 9 millones de euros. Fue considerado el golpe del siglo y uno de sus autores, Yunice Abbas, acaba de publicar un libro con su versión del rocambolesco atraco. no es un relato que blanquea los hechos. Abbas los asume y se congratula incluso de que todo sucediera “muy bien y muy rápido. Entre la llegada y la salida no pasaron ni diez minutos”, cuenta en entrevista. Él, que tiene 67 años, dos hijos y tres nietos, no conocía a la potencial víctima. Sabía solo que era una mujer famosa, y en cuanto al día siguiente fue consciente del eco mediático, nacional e internacional, se arrepintió al momento. “Me dije: Estamos acabados porque van a poner todos los medios”, relata. EFE