Dior y su ropa para estar en casa

La casa Dior presentó su primera colección cápsula dedicada exclusivamente a la moda para estar en casa, prendas cómodas y elegantes con estampados de estrellas y signos del zodiaco, piezas de gran belleza que fusionan elegancia y relax. Durante el confinamiento, la diseñadora de la firma María Grazia Chiuri centró su creatividad en el misterioso mundo de las estrellas, en la astrología, una colección que abandera “el arte de relajarse en casa con estilo”, explica la firma en su web.

Lencería, albornoces, faldas de algodón plisadas, camisetas, chaquetas de punto, cardigans o pantalones cortos de terciopelo, un grupo de prendas entre las que destaca un anorak de tafetán técnico, con cremallera, decorado con una gran constelación y el logo de la marca, una prenda cuyo precio asciende a casi 3.000 euros. En la página web de la mítica maison francesa se puede descubrir esta colección, que también incluye sudaderas, prendas deportivas, pañuelos, botas, etc.



Selena protagoniza tributo a las mujeres

La cantante Selena Gómez centró la atención de los Latin Grammy al recibir el Premio Ladies of Entertainment, un galardón que aplaude el feminismo y reconoce el poder de las mujeres en el mundo del entretenimiento que también homenajeó a María Elena Salinas, Gloria Martínez y Angie Martínez.

“Tener el reconocimiento de la Academia Latina de Grabación es un honor, dada mi herencia latina”, aseguró la estrella durante una ceremonia retransmitida por internet este martes, dos días antes de que los Latin Grammy celebren su gran gala el jueves. Se trata de la cuarta vez que se entrega este reconocimiento, aunque por la pandemia el homenaje consistió en un evento virtual retransmitido por internet que no pudo reunir a las cuatro premiadas sobre el mismo escenario. Sin embargo, tanto la presentadora Erika Ender y artistas, como Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Ozuna y J Balvin, intervinieron junto a las homenajeadas. EFE