El primer Resort All Inclusive

El primer Resort All Inclusive del Paraguay será presentado esta mañana, a las 10:30, en Veranda, de la mano del Yacht y Golf Club Paraguayo. Esta atractiva propuesta de verano llega al mercado a través de una operación en conjunto entre el Resort y las agencias de viajes Maral Turismo, Kostas Viajes y Comdetur. Con el objetivo de fomentar el turismo, en el lanzamiento estará presente la ministra de esa cartera, Sofía Montiel de Afara. En el acto se darán a conocer los paquetes “All Inclusive/ Todo incluido” y más detalles acerca de esta experiencia única. Los servicios de alojamiento, las diversas actividades durante la estadía, restaurantes con bebidas incluidas y las instalaciones. Inicialmente el Resort All Inclusive estará disponible de viernes a domingo durante diciembre, pero desde el 26 de ese mes ya se hará la previa de Año Nuevo y operará todos los días.