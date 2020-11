Estilista Luis De León destacado a nivel internacional

Luis De León fue elegido como el Mejor cambio por el grupo Star Color Club L’Oréal Profesionnel de Latinoamérica, integrado por coloristas expertos graduados del programa de certificación L’Oréal Profesionnel. Junto a la propuesta de cambio de look de la representante de Panamá, Dania Pérez, De León, compartió el primer lugar como el mejor de la edición 66 concurso Top Look. La selección fue realizada a través del grupo cerrado en redes sociales con 600 miembros de toda Latinoamérica.

En Paraguay, Luis de León cuenta con su propio salón denominado Luis de León Concept, y es uno de los referentes en cambio total del look, con especial atención al trabajo con la coloración del cabello.

El estilista y colorista, fue varias veces destacado a nivel nacional e internacional y lleva una carrera de más de 20 años en el mundo de la belleza y asesoría de imagen.