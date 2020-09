Boda de Lily Allen y David Harbour

La cantante británica Lily Allen se casó con el actor David Harbour, de Stranger Things, en una ceremonia en Las Vegas, según desveló el tabloide británico The Sun. Allen, de 35 años, contrajo matrimonio este lunes en la capilla Graceland Wedding, en una boda oficiada por el dueño de la misma, Brendan Paul, que actúa como un doble de Elvis Presley. Según los detalles desvelados por el periódico inglés, los asistentes a la ceremonia tuvieron que llevar mascarilla, mientras que Allen y Paul no. Este es el segundo matrimonio para Allen, que anteriormente contrajo matrimonio en 2011 con el decorador Sam Cooper.

Allen y Paul hicieron público su noviazgo cuando se les vio juntos en un teatro londinense en agosto de 2019. El intérprete es conocido por su papel como Jim Hooper en la serie Stranger Things, y, además, ha trabajado en , y , mientras que Allen sacó hasta la fecha cuatro álbumes de estudio de música pop. EFE



Carolina Herrera emitirá un documental

La firma Carolina Herrera emitirá un documental corto sobre la figura de la diseñadora venezolana en lugar de celebrar su tradicional desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York, que en esta edición se ha visto obligada a cambiar sus rutinas debido a la pandemia del Covid-19.

The ConversationFashion Week

La casa de moda indicó en una nota que quiere “celebrar la presencia de Carolina Herrera en la New York Fashion Week en las últimas cuatro décadas” y esta temporada emitirá a través de su página web y sus redes sociales “una conversación íntima y nunca vista” entre la diseñadora y el creativo que la relevó, Wes Gordon.