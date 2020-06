Mel Gibson niega nuevas acusaciones

El equipo de representantes de Mel Gibson negó las nuevas acusaciones vertidas contra él por la actriz Winona Ryder, que denuncia que fue testigo de varios comentarios suyos antisemitas y homófobos durante una fiesta. No es la primera vez que Ryder se refiere a este hecho ni la primera polémica que rodea al actor por comentarios sobre la comunidad judía y LGTB, que ya empañaron su reputación y llevaron a que perdiera su antigua agencia de representación en un momento en el que también era investigado por violencia doméstica. “Esto es 100% falso. (Ryder) mintió sobre eso hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está mintiendo al respecto”, dijo un representante de Gibson a la revista Variety. La negación se refería a las últimas declaraciones de la actriz, quien en una entrevista recordó el encuentro que tuvo con Gibson durante una fiesta para responder si había sido testigo de antisemitismo en la industria cinematográfica.



Captan romance de Eiza y Timothée

La actriz mexicana Eiza González y el actor francoestadounidense Timothée Chalamet fueron captados por las cámaras en México viviendo su romance en Los Cabos, en el nororiental estado de Baja California Sur. Las estrellas de Hollywood fueron fotografiadas en actitud muy cariñosa, según imágenes divulgadas por el portal de noticias TMZ, en las que se ve a ambos intérpretes besándose. Ese mismo medio relata que, según quienes presenciaron la escena, Chalamet tomó una guitarra y le cantó a González a modo de serenata. Por lo que se sabe hasta el momento, el actor de (2017), habría terminado su relación con la actriz y modelo Lily-Rose Depp, hija del reconocido actor Johnny Depp. Aunque no se sabe cuál es la relación que comparten ambos jóvenes, lo extraño es que su encuentro se haya dado en la situación actual de cuarentena por coronavirus, en la que supuestamente no puede haber mucha movilidad dentro del país latinoamericano.