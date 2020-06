Resaltan su rechazo al racismo

El trapero puertorriqueño Bad Bunny reapareció en los medios de comunicación en una entrevista concedida a la revista Time, y en la que resalta su rechazo al racismo, e incluye una declaración lírica referente al tema, titulado . La reaparición del llamado Conejo malo se da después de su última publicación en sus redes sociales el 19 de mayo pasado, cuando anunció: “Bye, me fui”. No obstante, casi una semana más tarde de esa despedida, fue que ocurrió la muerte del afroamericano George Floyd, tras ser detenido y sometido por un policía blanco de Minneapolis al que le decía no poder respirar, en un incidente grabado en video por el que cuatro agentes han sido expulsados del cuerpo. Tras la muerte de Floyd, se han llevado a cabo decenas de manifestaciones alrededor de los Estados Unidos, Puerto Rico y en otros países e impulsando el movimiento #BlackLivesMatter, con el propósito de rechazar el racismo. “Existen, desde simples hasta poderosas maneras de ayudar, desde enseñando, educando a tu comunidad, a tu familia y hasta a tus amigos”, resaltó Benito Martínez, nombre verdadero del artista. EFE