Actriz acusa a su colega de agresiones

La actriz Lea Michele, de , fue acusada a través de Twitter de hacer la vida imposible a Samantha Ware, una actriz negra con la que compartió escenas en la serie televisiva. Ware acusó a Michele de convertir aquella experiencia en un “verdadero infierno”. La polémica llegó cuando Ware respondió de esa manera a un tuit de Michele, que publicó un mensaje sobre la muerte del afroamericano George Floyd con la etiqueta #las vidas de los afroamericanos importan. “George Floyd no se merecía esto. Esto no es un incidente aislado y debe terminar”, escribió la artista. Días después, Ware citó ese mensaje y aseguró que su primer trabajo en fue horroroso. “¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood”, afirmó.



Tiger Woods lamenta muerte de Floyd

El golfista estadounidense Tiger Woods envió sus condolencias a la familia de George Floyd e hizo un llamado a que las manifestaciones por esta “impactante tragedia” se desarrollen sin disturbios. En su primera reacción pública sobre la muerte del afroamericano Floyd a manos de policías de Minneapolis hace una semana, Woods dijo que su corazón está “con George Floyd, sus seres queridos y todos quienes estamos heridos en estos momentos”.

“Siempre he tenido el mayor respeto por nuestras fuerzas de seguridad. Se preparan tan diligentemente para entender cómo, cuándo y dónde usar la fuerza. Esta impactante tragedia claramente cruzó esa línea”, dijo el ganador de 15 torneos de Grand Slam en un comunicado.

Floyd murió a raíz de una brutal detención en la que fue inmovilizado por un agente policial blanco clavándole una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, lo que provocó que el detenido perdiera el conocimiento y falleciera.