Celebrará a las madres con un concierto



Con una participación de su hijo Alejandro Fernández Jr., quien acaba de incursionar en el medio musical impulsado por su abuelo Vicente Fernández, el Potrillo celebrará el Día de la Madre que se celebra el 10 de mayo en México y es muy popular con baladas románticas y rancheras. y son algunos de los temas que no pueden faltar en el evento que se llevará a cabo a las 17:00 horas (22:00 GMT) a través de #ChingonesUnidosXMéxico, la plataforma musical junto a una cervecera en la que han participado artistas como Ximena Sariñana y Christian Nodal. “Porque no hay día más importante en el mundo? ¡Nos vemos el próximo 10 de mayo en las redes para celebrar juntos el Día de las Madres!”, expresó.



La Moda Masculina de Milán se pospone

La Semana de la Moda Masculina de Milán, que se iba a celebrar inicialmente en junio, tendrá lugar en julio y los desfiles se podrán ver solo de forma telemática como medida de precaución ante la crisis del coronavirus.

La Cámara Nacional de la Moda Italiana, que organiza este evento, explicó en una nota que será “la primera Semana de la Moda Digital” y se llevará a cabo entre el 14 y el 17 de julio. Las firmas que participen podrán presentar en videos sus colecciones masculinas para la próxima temporada y las precolecciones para hombre y mujer de la misma temporada, que serán colgados en la página web de los organizadores y en las redes sociales.

El diseñador italiano Giorgio Armani adelantó que no participará en este acto de julio y presentará su colección de hombre y de mujer, tanto de la firma Giorgio Armani como de Emporio Armani, en la Semana de la Moda Femenina de Milán, que está previsto que se celebre en setiembre.