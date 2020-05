Se declara en bancarrota por el Covid-19

La firma minorista de ropa J. Crew, conocida popularmente por vestir a la ex primera dama Michelle Obama, se ha declarado en bancarrota este lunes como consecuencia de la caída de su facturación a raíz de la pandemia del Covid-19, aunque la empresa arrastraba deudas previas que han precipitado la decisión. La compañía minorista ha acordado con sus prestamistas convertir una deuda de unos 1.650 millones de dólares en participaciones de capital y se prepara ahora para una reestructuración financiera.



Presentan biografía de Harry y Meghan

La esperada biografía de los duques de Sussex, Harry y Meghan, ya puede comprarse en su versión inglesa. El libro, que podría hacer temblar los cimientos del Palacio de Buckingham, llega después de que Meghan haya perdido el primer asalto en su batalla judicial contra dos tabloides británicos y cuenta la historia de la pareja desde el comienzo de su relación y hasta su salida como miembros de primer nivel de la Familia Real Británica. El lanzamiento, amenaza con convertirse en un best- seller mundial, fue escrito por dos periodistas.



Cuarentena juntos Bruce y Demi

Bruce Willis y Demi Moore están pasando la cuarentena juntos con sus hijas y siguen mostrando lo bien que se llevan. El motivo por el que Emma Hemings, esposa del actor, y sus hijas no se encuentran con ellos lo explicó Scout Willis. Al parecer, la idea era pasar la cuarentena todos juntos, pero la hija menor de Emma y Bruce tuvo un percance por el que tuvo que ir al hospital con su madre, justo en el momento en que la crisis se agravó y los vuelos se paralizaron.