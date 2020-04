Danna espera estar libre de Covid-19

Tras casi dos meses de lucha contra la Covid-19, la pesadilla está a punto de llegar a su fin para la actriz Danna García, protagonista de “Quiero compartirles algo importante para mí, mi prueba de Covid de esta semana salió negativa. Falta hacer otra prueba la otra semana para confirmarlo. Le vamos a ganar a este virus”, escribió para alegría de las más de 2 millones de personas que la siguen en Instagram. La actriz anunció que contrajo el coronavirus a principios de marzo durante un viaje a España. En su momento trascendió que la colombiana tuvo que ser hospitalizada y que presentó dolor de cabeza, fiebre y opresión en el pecho, motivo por el que fue llevada a un centro de salud. Luego, unas semanas después anunció que continuaría tratamiento desde la casa y que se estaba recuperando, para volver a sorprender con un nuevo positivo. Además, denunció sufrir acoso por parte de sus vecinos del edificio que no le permitían usar el ascensor.



Gigi y Zayn esperan su primer hijo

La modelo Gigi Hadid y su pareja, el cantante británico Zayn Malik, están esperando su primer hijo, informó el medio especializado en el mundo del espectáculo TMZ. “Fuentes de la familia de la pareja nos dijeron que Gigi tiene 20 semanas de embarazo. No está claro si saben el sexo del bebé, pero las dos familias están emocionadas”, indicó este martes la publicación. La noticia de que la pareja esperaba un bebé provocó una explosión en las redes sociales. En Estados Unidos, tres de los 10 temas más comentados del día eran en relación al embarazo, con etiquetas como #Gigi #Zayns y #Zigi Hadid, de 25 años, y Malik, de 27 y ex miembro de la banda One Direction, fueron pareja por más de dos años entre 2015 y 2018, luego de conocerse en la grabación del video del tema “Pillowtalk”. Los rumores de que habían retomado su romance surgieron en diciembre del año pasado y se confirmaron en enero de este año.