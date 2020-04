xaxas



Meghan reaparece en la pantalla chica

Meghan Markle, ex duquesa de Sussex, asistió al programa , donde habló sobre el documental de Disney Elephant, en el que participó como narradora. Se trata de su primera aparición en la pequeña pantalla desde que abandonó sus obligaciones con la realeza el pasado 31 de marzo para iniciar, junto al príncipe Harry, una nueva andadura sin el abrigo, ni institucional ni financiero, de la Casa Real. El documental lo grabó en otoño del año pasado, cuando aún era miembro ‘senior’ de la Monarquía británica, por lo que no se trató de un trabajo remunerado sino de una colaboración a cambio de que la compañía hiciese una donación a la organización benéfica Elephants without Bordes, con la que colaboran los duques desde que en 2017 hicieron un viaje a Botsuana. La comunicación de la esposa de Harry se dio en medio de los rumores de la separación de la pareja de la corona, hecho que se confirmó semanas después. Actualmente ambos se encuentran radicados en Los Ángeles junto a su hijo.



Aniversario de Kobe y Vanessa Bryant

Vanessa Bryant, la joven viuda basquetbolista Kobe Bryant, compartió una romántica foto del recuerdo y le dedicó un doloroso mensaje al que fue sin duda el amor de su vida, diecinueve años después de su boda.

”Mi rey, mi corazón, mi mejor amigo… Feliz 19 aniversario de boda, bebé. Te extraño tanto… Cómo quisiera que estuvieras aquí para que me estrecharas entre tus brazos”, escribió.

Para recordar este día entrañable y el primero que vive sola, compartió una foto en la que se encuentra acurrucada entre los brazos de la leyenda del baloncesto.

Kobe falleció en un accidente cuando se trasladaba en su helicóptero, el pasado 26 de enero. En el viaje le acompañaba su hija, Gianna. Según trascendió en los medios de farándula, el titánico jugador, de 41 años, y su bellísima esposa mexicana tenían un pacto. Pensando en que un accidente similar pudiera pasar y por el bien de sus hijas, acordaron que la pareja nunca volaría junta en el mismo helicóptero.