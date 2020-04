En venta casa de veraneo de Lady Di

La espectacular casa, con playa privada incluida, en la que veraneó la princesa Diana de Gales con sus hijos en el archipiélago atlántico de las Bahamas, a principios de la década de los años noventa, está a la venta por 12,5 millones de dólares. La inmobiliaria Christie’s International Real Estate ofrece en su dirección en Internet la paradisíaca propiedad, una casa en la que en 1993 pasó unos días la fallecida princesa y que se ubica en la playa Casuarina, en la isla de Nueva Providencia, donde está la capital de Bahamas, Nassau.



Ralph Lauren, solidario

El diseñador estadounidense Ralph Lauren anunció que la fundación que lleva su nombre donará 10 millones de dólares para contribuir a la lucha contra el coronavirus. “En el corazón de nuestra compañía siempre ha habido un espíritu de comunidad que inspira nuestra creatividad y, lo más importante, nuestro apoyo mutuo. En las últimas semanas y meses, ese espíritu no ha flaqueado”, explica la firma en un comunicado.

“Creemos que no importa quién seas o de dónde seas, estamos todos conectados” refirió la Fundación.



Derbez comparte pedido de médicos

Eugenio Derbez solicitó apoyo para clínicas en México que no cuentan con los insumos suficientes. Les voy a leer esta carta que acaba de publicar, en el Facebook, mi amigo el doctor Faustino Ruvalcaba, dijo el actor en un video que subió. ‘En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio. Porque sin insumos no podemos trabajar; sin material no podemos ayudar a toda esa gente que nos necesita”.