Brasil y Argentina sin requisito para viajeros vacunados contra el Covid

En el caso de brasileños o extranjeros con residencia en Brasil no será necesaria la presentación de comprobante de vacunación.

Por su parte, los viajeros no vacunados deberán presentar una prueba de Covid-19 negativa con fecha no mayor a un día previo a su partida. Pero bajo estas nuevas normas ya no deberán cumplir cuarentena obligatoria de 14 días. Además, el gobierno brasileño eliminó el cuestionario de salud pandémica de Anvisa para viajeros, exigido desde diciembre de 2020.

Brasil estuvo entre los países más afectados del mundo por la pandemia, la cual se cobró a la fecha más de 660.000 vidas, una cifra apenas superada por Estados Unidos.

Pero la cantidad de contagios y muertes ha disminuido drásticamente a medida que el país sudamericano aumentó la vacunación, con casi 75% de sus 212 millones de habitantes ahora completamente inoculados.

El promedio diario de muertes por Covid-19 en Brasil se redujo a 200, desde los más de 3.000 en el pico de la crisis sanitaria hace un año.

Argentina aliviana. El Gobierno de Argentina informó que normalizará los requisitos de ingreso al país a las condiciones previas a la pandemia de Covid-19, ya que realizará la apertura de todos los pasos fronterizos y pasará a exigir una declaración jurada a residentes y no residentes y un seguro Covid-19 a los turistas internacionales. La medida comunicada por el Ministerio del Interior implica la simplificación de todos los trámites de ingreso, prevé la eliminación de las categorías de corredores seguros y los requisitos de análisis de PCR y de vacunación contra el Covid-19 para el ingreso a la Argentina que se habían impuesto debido a la pandemia de coronavirus.

En una reunión con 15 gobernadores de provincias con pasos internacionales, Interior les informó que se normalizarán en los próximos días los ingresos a la Argentina con la apertura de los 237 puntos de ingreso y egreso al país, tanto terrestres, como fluviales, marítimos y aéreos, y que comenzarán a operar de acuerdo con las condiciones previas a la pandemia. La nueva reglamentación, que se hará efectiva a partir de su publicación en el boletín oficial, estima que los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento operen bajo las nuevas condiciones establecidas y que se realice una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento.

Argentina, que es limítrofe con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, cerró sus fronteras al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, que fue modificando de acuerdo con el contexto sanitario.