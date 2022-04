Brasil reduce 20% el precio de la energía eléctrica para consumidores

Agregó que los embalses están mucho más llenos que el año pasado y “ya no será necesario activar generación termoeléctrica adicional en el sistema” eléctrico brasileño. “Con la reducción de la generación termoeléctrica más costosa, y el aumento de la producción de las hidroeléctricas y otras fuentes renovables, los costos serán menores durante el próximo periodo seco, que va de mayo a noviembre, lo que se traducirá en tarifas más bajas para los consumidores”, explicó el mandatario de Brasil.

BENEFICIO. La ex ministra de Minas y Energía ingeniera Mercedes Canese aceptó que existe más agua en los embalses brasileños, que abaratan los costos de generación de energía eléctrica, pero recalcó también que Brasil tiene el beneficio de la tarifa provisoria de Itaipú. “Esa tarifa provisoria les ahorra a ellos USD 186 millones en este 2022. No teníamos que haber dado el acuerdo para que apliquen esa tarifa con nuestra energía, con su energía no hay problema”, cuestionó Canese.

Por si fuera poco, mientras tanto la ANDE paga más, que en números se traduce en USD 79 millones al año. La ex ministra añadió que la indefinición sobre la tarifa de Itaipú le conviene a Brasil, porque avanza sobre los hechos consumados.

“Tuvimos tarifa provisoria por doce años, así se generó la deuda espuria. Entonces ellos dijeron “esto es provisorio”, pero provisorio invadiendo nuestros derechos, nunca provisorio a favor de Paraguay. ¿Cómo le hacemos retroceder después de esto a Brasil y decirle que nos deben USD 186 millones?”, lamentó la ex ministra paraguaya.



Mientras sigue la indefinición sobre la tarifa 2022 de Itaipú, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que la energía eléctrica costará 20% menos desde el 16 de abril en el país vecino.



LAS CIFRAS

USD 18,95

kW/mes es lo que paga provisoriamente Brasil por la tarifa de Itaipú, apoyándose en el Anexo C del Tratado binacional.



USD 22,60

kW/mes es la tarifa que abona Paraguay, quien busca mantener este número para generar recursos adicionales.