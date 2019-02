Bonos destinados a bicicleteo de la deuda alcanzan USD 1.410 millones

El reporte de la cartera fiscal indica que de los USD 3.910 millones obtenidos a través de la colocación de los títulos del Tesoro entre el 2013 y el 2019, el 36% fue asignado a la amortización del pasivo externo ya existente; es decir, se cambió una deuda vieja por una deuda nueva.

Estos 1.410 millones fueron asignados al cumplimiento de las obligaciones con organismos internacionales que otorgaron créditos al Paraguay, pero no incluye el pago de intereses, mientras que recién en 2023 vencen los primeros bonos emitidos por nuestro país en el exterior.

El informe señala también que USD 2.134 millones fueron destinados a la inversión en obras de infraestructura, mientras que los restantes USD 366 millones corresponden al aporte de capital que hace el Paraguay a diversos organismos multilaterales.

Perfil. Según explicaron las autoridades de Hacienda, el repago de la deuda vía bonos permite mejorar las condiciones actuales del endeudamiento.

La directora de Política Macrofiscal de la cartera, Viviana Casco, explicó que mediante la administración del pasivo se logra no solo reducir las tasas de interés de los créditos vigentes, sino que también se alargan los vencimientos.

El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, agregó que este sistema permite, a su vez, mantener o ampliar los recursos del Tesoro destinados a inversión social o física.

“Son obligaciones que si no se pagan con los bonos se tienen que pagar con recursos del Tesoro. Quitarle USD 200 millones al Presupuesto implica dejar sin financiamiento a varios proyectos”, expresó el subsecretario de Estado.

En total, con la séptima emisión concretada el lunes, la deuda contraída vía bonos soberanos llega a los USD 3.910 millones. Al último cierre hecho por Hacienda, del monto colocado se han ejecutado USD 3.245,7 millones.

Servicio. Para este año, el Gobierno Central tiene previsto destinar G. 3,6 billones (USD 608 millones al cambio actual) al servicio del pasivo estatal, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente.

De este total, el plan de gastos prevé que USD 200 millones sean cubiertos con fondos captados mediante bonos externos y USD 100 millones mediante títulos emitidos en el mercado local. El resto, debe ser cubierto con recursos provenientes del cobro de impuestos.

El servicio de la deuda ha venido creciendo considerablemente en los últimos años, de la mano del incremento del pasivo producido principalmente por la emisión anual de los bonos a nivel internacional como local.

No obstante, para Hacienda la situación actual no es preocupante, ya que los niveles del pasivo y del servicio se mantienen muy por debajo de los parámetros regionales y de las recomendaciones de organismos internacionales.

Embed

No se utilizarán para salarios

El viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, aseguró que los fondos captados en esta última emisión de bonos (USD 500 millones) no serán utilizados para el pago de salarios. El subsecretario de Estado afirmó, no obstante, que otros gastos dentro del rubro de servicios no personales, como viáticos, combustible o mantenimiento sí deben ser cubiertos, ya que forman parte de la operativa de una obra de infraestructura.Señaló que mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Inversión Pública del Fisco y los ejecutores de los bonos se logró mejorar la calidad de los proyectos y eliminar ciertos gastos innecesarios en los mismos, como los de consultoría o asesoría. De los USD 500 millones emitidos este lunes en Nueva York, Estados Unidos, USD 257 millones serán destinados a inversión, USD 200 millones al pago de la deuda y USD 43 millones a aportes de capital.