Bomberos celebran su día sofocando una de las mayores olas de incendio

“Los incendios forestales van a seguir y hay una responsabilidad institucional del Gobierno en esta crisis ambiental al no hacer las previsiones para controlar rápidamente el fuego tras la experiencia del 2019”.

A esto se suma la deforestación en todo el territorio nacional, la impunidad ante la violación de las leyes ambientales, la falta de más guardapaques en las reservas y su liberación de grupos criminales, que también son responsables de los incendios.

De esta manera, el ingeniero agrónomo y ambientalista Luis Recalde, miembro de la Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable (Opades), resume la suma de errores que hicieron que las llamas consuman miles de hectáreas de bosques, matando animales y afectando mucho al hombre.

‘‘Hoy mismo no sabemos cuándo va a ser la próxima temporada de incendios, pero sí sabemos que habrá. Si es que seguimos sin tener los medios, poca gente con curso de bombero forestal, poca gente equipada, vamos a seguir viendo esta improvisación de no tener nada para apagar los incendios en el momento’’, manifiesta.

El ingeniero explicó que esta catástrofe se da por la combinación de las condiciones naturales, que obviamente no está bajo control de nadie, y las acciones humanas, que sí están bajo control del hombre. ‘‘Nosotros no podemos evitar las sequías, pero podemos prepararnos para no tener una temporada de incendios catastróficos. Esto no sabés cuándo va a ocurrir, pero sí sabés que va a ocurrir’’.

Es por eso que la lucha contra los incendios forestales no es algo que se pueda improvisar, aduce. Se deben comprar carros bomba, organizar a las personas, capacitar y adquirir equipos y herramientas. ‘‘Si bien esta preparación es costosa, mucho más costoso es enfrentar los incendios. Hoy estamos gastando diez veces más de lo que costaría haber prevenido el desastre en primer momento’’.

DEUDA. El ingeniero Recalde señala que la mayoría de las áreas silvestres protegidas están a cargo de 3, 4 o 5 guardaparques que deben cubrir una superficie de miles de hectáreas.

En el caso del cerro Kôi, sus protectores estuvieron apagando tres días seguidos varios principios de incendios hasta que no se pudo controlar . ‘’Si había más guardaparques y con mejores equipamientos, el cerro no se hubiera quemado. Hay una responsabilidad institucional. La clave está en la formación de bomberos forestales y de dotarlos de equipos’’, resalta.

CHACO. Hay leyes que permiten hacer un cambio de uso de la tierra, que igual es deforestación, aunque a muchos no les guste usar ese término. El problema justamente es la gente que no cumple con la ley. Pasa en el Chaco y en todos lados y no se tienen mecanismos adecuados para lidiar con esa gente. Hoy nada pasa indetectable para el Mades y el Infona, sostiene el ingeniero Luis Recalde.

‘‘Quemas son provocadas para lucrar’’

“Estoy seguro que las quemas son provocadas en un 90%’’. Así lo confirmó ayer el capitán Christian Vázquez, encargado de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), manifestando impotencia por la grave crisis ambiental.

Hoy los voluntarios celebran su día luchando contra los incendios forestales en distintos puntos del país contra todas las limitaciones para realizar el servicio.

En el programa La Lupa, por Telefuturo, el voluntario aseguró ayer que los incendios que se vienen registrado en el país tienen responsables y criticó que la Fiscalía haya imputado solo a uno o dos cuando el número de personas es mayor.

Ayer la Policía detuvo a un hombre que habría provocado un incendio en un terreno baldío en la ciudad de San Bernardino. El supuesto pirómano, Ignacio Díaz, de 53 años, argumentó que solo tiró la colilla de su cigarrillo en el lugar.

‘’Acá hay responsables muy serios. Si un pirómano causa un incendio, es un enfermo siquiátrico. Muchas de estas quemas de pastizales son de personas que están detrás del lucro y para mí eso es mucho más perjudicial y mucho más criminal’’, sentenció Vázquez.

Señaló que la gente limpia su campo prendiendo fuego y esto se les va de la mano. ‘’Estamos hablando de un tipo que quiere lucrar y que está usando el fuego para lucrar por eso la investigación de la Fiscalía tiene que ser directa, ver que campos se quemaron’’, expresó.

Narcotráfico. El capitán Vázquez dijo que en las reservas naturales las quemas son para plantación de marihuana.

El ingeniero agrónomo Luis Recalde, comentó a ÚH que en las reservas naturales, el narcotráfico es un problema gravísimo. En esta temporada empiezan los incendios para despejar las parcelas para plantar el cannabis y si se sale de control no les importa. También la presencia de estos grupos criminales impide el trabajo de los guardaparques que peligran su vida.

Colecta. Los Bomberos Voluntarios recuerdan hoy 4 de octubre el Día del Bombero e inician una colecta solidaria de manera a sostener los gastos de los diferentes cuarteles.

“Nuestro festejo será desde el combate a los incendios y esta colecta es muy importante para nosotros porque con eso logramos subsistir”, dijo Vázquez. La colecta se hará en la vía pública.

Control sí existe, hoy en día no pasa indetectable. Toda deforestación irregular que ocurra hoy está en conocimiento de las autoridades.

Cada vez los incendios forestales son más intensos y extensos. Tenemos problemas de impunidad.

Luis Recalde, ingeniero agrónomo.

“Porque las palabras de agradecimiento no alcanzan, Tigo Paraguay buscó otra forma de hacerlo y expresó su apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) con llamadas y WhatsApp ilimitados por 30 días”, expresaron desde la entidad telefónica. Además entregaron 30.000 botellas de agua para que sigan con ‘’la noble y sacrificada tarea de recuperar nuestro cielo azul’’.

Las botellas de agua fueron entregadas ayer en el Centro de Donaciones del CBVP.

LAS CIFRAS

7.373 focos de calor fueron detectados ayer en horas de la mañana en todo el territorio nacional, según el informe.

3.117 focos de calor se contabilizaron entre la noche del 2 de octubre y la mañana del 3 de octubre.

6.031 focos fueron detectados en el Departamento de Alto Paraná, siendo General Bruguez el distrito más afectado.