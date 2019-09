Bolsonaro pide respetar la soberanía sobre la Amazonia

“La Amazonia no está siendo devastada ni consumida por el fuego como dice mentirosamente la prensa”, aseguró Bolsonaro en su discurso de más de 30 minutos –el doble de lo permitido– y que, como es tradición, fue el primero de la Asamblea General anual de las Naciones Unidas. El presidente atacó también el socialismo de Cuba y Venezuela, que aseguró solo trae corrupción y pobreza y “debe ser combatido”.

El mandatario dijo que Brasil trabaja con Estados Unidos y otros países “para que se restablezca la democracia en Venezuela” y para que el socialismo “nefasto” no se apodere de otros países de Sudamérica.

LÍDER INDÍGENA. La líder indígena brasileña Sonia Guajajara arremetió contra el presidente y lo acusó de servir a los intereses del “capitalismo global” y de mentir en su discurso ante Naciones Unidas al negar que el Amazonas sea patrimonio de la Humanidad.

EVO MORALES. A su turno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo en la ONU que “no ha terminado la controversia por el mar”, pese al pronunciamiento de la Corte de la Haya el año pasado sobre la contienda limítrofe entre su país y Chile.

“Esta decisión judicial no ha terminado la controversia, al contrario, es explícita en reconocer que subsiste y en destacar que no cierra la oportunidad para que ambos Estados podamos encontrar una solución”, dijo Morales en relación a la postura de la Corte de la Haya que en octubre de 2018 dictaminó que Chile no tenía obligación de negociar un acceso al mar para Bolivia.

macri. Durante su discurso frente a la asamblea, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que la “dictadura” de Nicolás Maduro sumió a Venezuela en una crisis humanitaria “sin precedentes” y pidió a la comunidad internacional usar la diplomacia para lograr que la democracia regrese a ese país.



Más amenazas de EEUU contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes con intensificar las sanciones contra Irán, a pesar de los esfuerzos de dirigentes, con el francés Emmanuel Macron a la cabeza, por propiciar un cada vez menos probable encuentro histórico entre los dos países en Nueva York. En su discurso ante los líderes mundiales, Trump dejó en claro que mantendrá la presión económica sobre Irán, mientras el presidente iraní, Hasan Rohani pidió un alivio como condición para cualquier reunión.