Bolsonaro anunció ayer que no felicitará a Fernández

Bolsonaro lamentó la elección del líder del Frente de Todos, quien ganó en la primera vuelta del domingo frente al actual jefe de Estado, Mauricio Macri, y subrayó que va a esperar los próximos pasos de Fernández antes de definir la relación bilateral con Argentina. “No pretendo felicitarlo. Ahora, no vamos a indisponernos. Vamos a esperar el tiempo para ver cuál es su posición real en la política, porque él va a asumir, va a ver lo que está sucediendo y vamos a ver qué línea va a adoptar”, indicó en declaraciones que concedió a periodistas brasileños en el marco de su visita oficial a Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario brasileño señaló que, por el momento, todo continúa bien en relación con Mercosur, aunque citó la hipótesis de que Argentina sea apartada del bloque en caso de que hiera alguna cláusula del acuerdo.

“No digo que saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos con Paraguay. No sé qué va a suceder en Uruguay, vamos a ver lo que va a pasar en las elecciones, y decidimos si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no. Si la hiere, podemos apartar a Argentina”, recalcó. “Esperamos que nada de eso sea necesario. Que Argentina no quiera cambiar el rumbo en la cuestión comercial”, agregó.

MARITO FELICITÓ. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, felicitó ayer a Alberto Fernández por su elección como próximo presidente argentino y manifestó su deseo de que los dos países sigan trabajando para fortalecer los lazos. Benítez combinó ese mensaje en su cuenta de Twitter. “En nombre del Gobierno y el pueblo de la República del Paraguay reciba mis sinceras felicitaciones por su elección como presidente de la República Argentina en la ejemplar jornada electoral a través de la cual el pueblo argentino ratificó una vez más su vocación democrática”, dijo Abdo Benítez. Fernández le respondió en Twitter: “Muchas gracias, presidente, vamos a trabajar en conjunto para que esos lazos se amplíen y sean de beneficio para nuestros pueblos, que son hermanos”.



Más saludos

Mandatarios de varios países saludaron a Fernández por su elección. “Le deseo éxitos en su gestión y lo invito a trabajar para profundizar lazos de hermandad entre nuestros pueblos”, señaló el presidente de Perú, Martín Vizcarra. “Con mucho agrado y en nombre del pueblo y Gobierno de Honduras, felicito al presidente electo de la República de Argentina @alferdez”, dijo por su parte Orlando Hernández, gobernante de Honduras. También saludaron a Fernández los presidentes de Chile, de España, de El Salvador, entre otros.