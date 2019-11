Bolivia y Chile en convulsión

Cuando hablamos de la región y su influencia en Paraguay, frecuentemente concentramos el análisis solo en Argentina y Brasil. Una columna así ha sido publicada aquí hace apenas dos semanas. Eso es necesario, pero no suficiente. Sería más completo si lo hiciéramos también con Bolivia y Chile. Son dos países diferentes al nuestro, con historia, estratos demográficos, nivel educacional, progreso tecnológico así como sistemas económicos y sociales disímiles, pero de alguna manera u otra también ejercen su influencia en Paraguay. Ver https://datosmacro.expansion.com para lo siguiente:

BOLIVIA. Tiene una superficie de 1.098.580 Km² y 11,4 millones de habitantes. Se encuentra en la posición 80 en el ránking mundial de población, compuesto por 196 países y mantiene una baja densidad: 10 habitantes por km². Su capital es Sucre y su moneda Bolivianos. Es la economía número 95 por valor del producto interno bruto. Su deuda pública en 2017 fue 17.150 millones de euros, el 51,3 % del PIB. Su endeudamiento per cápita es de 1.532 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Bolivia es de julio de 2019 y fue del 1,9%. El PIB per cápita en 2018 fue de 3.005, figurando en la parte inferior del ránking de países, en el puesto 124. Sus habitantes están en bajo nivel en relación con los 196 países del ránking. Según el Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas, los bolivianos tienen mala calidad de vida. Además, Bolivia se encuentra en el puesto 156 de los 190 que conforman el ránking Doing Business del Banco Mundial, que clasifica países por facilidad para hacer negocios. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público, hecho por Transparencia Internacional, en Bolivia es de 29 puntos y por lo tanto muy alta.