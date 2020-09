Boicot colorado censura debate sobre FTC en Diputados

La oposición denunció que se trató de un intento de silenciarlos. Temprano se dejó sin cuórum la sesión ordinaria y se convocó a una extraordinaria, la que volvió a dejarse sin cuórum en el momento en que se votaba para habilitar el debate, a pedido del liberal Celso Kennedy.

Para la tercera convocatoria, por la presión, se tuvo que fijar una sesión para el martes a las 09:00 en la que se convocó al ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, y representantes de la FTC, que deberán exponer sobre el operativo. Fue moción del liberal Enrique Mineur.

Posteriormente, el liberal Édgar Acosta pidió un debate libre sobre el tema, pero el cartista Basilio Núñez se opuso y mocionó que se pase directo al orden del día. Fue apoyado por los abdistas Jazmín Narváez y Ángel Paniagua. Así, los colorados lograron 39 votos contra 30, más 11 ausencias.

“En un maquiavélico operativo, como en aquella sesión del juicio político a Raúl Cubas, en la sesión presencial y virtual, se dejó sin cuórum para evitar un debate sobre el fallido operativo del Norte. Denegar acceso en virtual es más elegante que cerrar portones o cortar la corriente”, comparó Kennedy.

El presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, explicó que el Ejecutivo tenía intención de que el informe de la FTC fuera brindado ante el Congreso, pero fue el Senado quien excluyó a Diputados.

La diputada del PPQ, Rocío Vallejo, dijo que se excluyó a los líderes de bancadas opositoras. “Acá hay líderes de todas las bancadas, no solamente las de ustedes, como se les ‘antoja’, utilizando su término, que me parece sumamente despectivo, así que es un derecho nuestro el de hablar, el de los compañeros, y si no se hubiese dejado sin cuórum apenas comenzaba la sesión, no estaríamos así, ya todo el mundo hubiese hablado, ya hubiese dicho lo que quería decir, ¿qué lo que tanto se quiere ocultar?”, cuestionó.

Por su parte, la liberal Celeste Amarilla dijo que los diputados de la oposición ya no tienen voz ni voto en el pleno. “Puede llegar el momento que en Diputados solo sesione el Partido Colorado porque tienen mayoría y convocan y desconvocan cuando quieren, votan las leyes que quieren, se oponen a todo lo de la oposición, dejan sin cuórum y ahora votan para que no hablemos. Permiso para planillear, por favor”, remató.

La diputada Kattya González del PEN indicó que el rechazo al debate apeligra la democracia.