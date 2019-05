Bogado será el cuarto legislador que pierde su banca por corrupción

Solo. Hasta cartistas se resignan ante la inminente pérdida de investidura de Víctor Bogado. No se descarta que renuncie.

No se descarta que el senador renuncie temprano hoy antes de la sesión para evitar ser sacado a la fuerza, ya que una mayoría amplia de sus pares de todas las bancadas le bajaron el pulgar.

El revés judicial que sufrió por el caso niñera de oro, sumado a la fuerte presión ciudadana, hace inminente que Bogado integre así la lista de parlamentarios de este periodo legislativo que perdieron sus bancas en menos de un año por hechos de corrupción.

El cartista pagará por sus acciones políticas con la pérdida de su banca, así como ya ocurrió con los colorados José María Ibáñez (Añetete) y Óscar González Daher (cartista), junto a Jorge Oviedo Matto (oviedista).

LOS TRES ANTERIORES. Ibáñez, quien integraba el sector de Colorado Añetete, fue presionado a renunciar en agosto del 2018 por el caso de los caseros de oro, esquema en el que el ex legislador pagaba con dinero de la Cámara Baja a tres de sus empleados de su lujosa quinta ubicada en Areguá.

Días después también por el torbellino de denuncias y escraches en su contra, se precipitó la renuncia del senador Óscar González Daher.

El parlamentario se vio involucrado en el caso de la inmobiliaria Príncipe di Savoia SA, investigada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos y por cuentas pendientes con la Justicia, luego de que saliera a la luz una serie de audios filtrados, lo que reveló cómo operaba desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), haciendo tráfico de influencias en el Poder Judicial.

González Daher ya fue previamente destituido en un periodo anterior por el escándalo de las filtraciones, lo que hizo que casi todos los parlamentarios le retirasen su apoyo por cometer tráfico de influencia.

La misma suerte corrió el 3 de setiembre de 2018 el senador del Unace Jorge Oviedo Matto, cuando fue forzado a renunciar, con el fin de pacificar las manifestaciones ciudadanas que llevaban adelante los indignados y así se convirtió en la segunda vez que el oviedista dejase su banca. La primera vez fue en noviembre del 2017 por el tráfico de influencia que ejercía en el Jurado.

No se descarta que con todos estos antecedentes, Bogado también opte por renunciar hoy, dado que hasta ahora se contabilizaron 29 votos que están por la pérdida de investidura y son de las bancadas del PLRA, efrainista, el PPQ, el PDP, Hagamos y el Frente Guasu. Además no se descarta que cartistas y llanistas cedan ante la presión y sumen votos contra Bogado, puesto que ya no ofrecen resistencia en su defensa.

VIGILANTES. El grupo de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) convoca a las 10.00 frente al Congreso para acompañar la medida que tomará el Senado en el caso Bogado. Para María Esther Roa, miembro de la organización, no se puede confiar en la palabra de los parlamentarios hasta que cumplan con lo prometido.

“Ellos mediante sus cúpulas, pueden cambiar en el minuto 44, entonces hay que estar”, dijo. Anunció que no tirarán ni huevos ni papeles, sino aplaudirán a los que cumplan con su rol constitucional de luchar contra la corrupción.

Apuril insta a colegas a que se reafirmen en su posición por la destitución

El senador Tony Apuril, del Partido Hagamos, considera que es fundamental el apoyo y la ratificación de las demás bancadas del Senado para que hoy se tome una decisión final respecto a la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado, que impulsa su sector.

“Como bancada proponente de la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado, estamos confiados que el pleno tomará una decisión y no habrá dilaciones respecto al proceso. Espero que las demás bancadas se reafirmen en su posición y nos acompañen el lunes, con el propósito de darle una resolución al tema”, manifestó el legislador. Al ser consultado sobre los votos necesarios, manifestó que “hoy aparentemente se tienen los votos, pero tuvimos un fin de semana donde pudo pasar cualquier cosa, porque en política todo es impredecible”.

Instó a sus colegas a obrar en consecuencia de lo que la ciudadanía espera e hizo énfasis en la necesidad de limpiar un poco la imagen del Congreso.