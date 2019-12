Bobadilla se puso la aurinegra

La novela de Raul Bobadilla tuvo su final feliz para Guaraní, ayer firmó su contrato que lo unirá por un año al club a préstamo desde Argentinos Juniors.

El delantero de 32 años nacido en Argentina y nacionalizado paraguayo, puso la firma y ayer se unió a la pretemporada del aurinegro que se lleva a cabo en el nuevo centro de entrenamiento que el club cuenta dentro del predio de Comité Olímpico en Luque.

En entrevista a una radio, Bobadilla comentó lo que fue su arribo a Guaraní, tras conocerse que River Plate era otro equipo que estaba en busca de sus servicios. “Es una decisión que tomé, nadie traicionó a nadie, ellos (River) me trajeron las cosas sobre la mesa y me decidí”, expresó el ex seleccionado nacional.

Sobre los desafíos que tendrá en el futuro: Copa Libertadores y Torneo local, Bobadilla se mostró esperanzado: “Después de tanto tiempo en Europa quise jugar en el fútbol sudamericano, era un anhelo que tenía (...). Cuando me enteré que firmó el Pájaro(Benítez) me puse contento, el primer día ya hablé con él y me acerqué. En los últimos tiempos no me pude divertir en el cancha y espero hacerlo ahora”, valoró el delantero.

Con Bobadilla asegurado, son siete las incorporaciones que sumó Guaraní en este mercado de pases, se sumaron: Los argentinos Gaspar Servio y Nicolás Maná; Ángel Benítez, Rolando García Guerreño, Walter Clar y Édgar Benítez.

Promovidos. En cuanto a los juveniles que sumó Costas a esta pretemporada, son siete los nuevos jugadores, entre ellos, dos argentinos: Aldo Pérez y Miguel Urquiza (argentinos), Alexis Villalba, Jesús Llano, Milton Maciel, Matías Segovia y Estiven Pérez.