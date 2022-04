Bobadilla lamenta alejamientos

En charla con FALG (1080 AM), el DT refirió: “Duele por los compañeros mismos por la forma y decisión que tomaron. Como profesional también me duele mucho, tenemos que ver la situación donde estamos y tratar de dialogar con los dirigentes y buscar una solución”.

El entrenador además expuso: “Si el presidente considera que ya no podemos estar más, bueno que le vamos a hacer, me duele por los compañeros que se alejaron”, sumando: “Perdimos partidos que no merecíamos pero tampoco vamos a pretender hacer un campeonato con más puntos de los que nos merecemos”.