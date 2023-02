Bobadilla apuesta a seguir en la pelea

El buen juego albirrojo demostrado ante Brasil, pese al 2-0, dejó buenas sensaciones al técnico Aldo Bobadilla.

“Paraguay no mereció el resultado en la cancha, creo que fue el mejor partido que tuvimos en el Sudamericano, generamos muchas ocasiones de gol, no las concretamos y tuvimos errores puntuales para que Brasil gane el partido”, analizó el DT de la Selección Nacional Sub 20.