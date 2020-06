Bob Dylan presenta su nuevo álbum

Conteniendo 10 temas en su totalidad, el disco cuenta con 70 minutos de extensión, entre ellos, los casi 17 minutos de Murder Most Foul, la primera canción dada a conocer a finales de marzo. I Contain Multitudes, presentado a mediados de abril y False Prophet, revelada a inicios de mayo, conforman los sencillos lanzados como adelante del nuevo material del autor de Mr. Tambourine Man.

My own version of you, I’ve made up my mind to give myself to you, Black Rider, Goodbye Jimmy Reed, Mother of muses, Crossing the rubicon, Key west, conforman la lista de canciones del disco presentado por el destacado y reconocido cantante norteamericano, luego de tres años de Triplicate, su último álbum grabado, conteniendo covers y canciones clásicas norteamericanas.

Nobel Hace cuatro años, Robert Allen Zimmerman, conocido mundialmente por temas como Like a rolling stone, Knockin’ On Heaven’s Door, Hurricane, Love Sick, entre otras composiciones, fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura, en el 2016; otorgado al artista “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana”.