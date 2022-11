Black Friday arranca hoy en más de 100 casas comerciales con descuentos

Al respecto, desde la organización recalcan que las empresas adheridas están identificadas por la calcomanía oficial del Black Friday Paraguay, igualmente se puede encontrar información sobre las empresas adheridas en la cuenta de Facebook del Black Friday Paraguay @BFParaguay.

Gabriela Martínez, jefa Comercial del Diario Última Hora, garantizó que las empresas adheridas al Black Friday Paraguay son las empresas que realmente brindarán descuentos significativos durante la fiesta de descuentos.

“Hay varias empresas que no están adheridas y que hacen sus descuentos. Incluso después se reciben reclamos de que no dieron verdaderos descuentos y vemos en la lista y resulta que no estaba luego adherida”, señaló.

No obstante, mencionó que esperan que el evento sea exitoso para todos y llenen las expectativas en las ventas.

“Económicamente es un evento muy esperado, en las empresas adheridas llegan a cumplir con sus metas de ventas establecidas”, indicó.

Dijo que, a su parecer, en esta edición del Black Friday las empresas están desafiadas a mantener a sus clientes que esperan esta fecha para comprar, además captar nuevos clientes.

Invitó a los compradores a acercarse hasta las casas comerciales donde se encontrarán con descuentos variados desde el 20% hasta el 70%, medios de pagos también variados e incluso doble descuento utilizando algunas tarjetas de crédito.

Descuentos impensados. Como cada año Tupi SA también se suma a la jornada de descuento, que se extenderá hasta el domingo 27. La gerente comercial, Johanna Rodríguez, afirmó que se encuentran con expectativas muy altas, y que los propios clientes están pendientes de lo que se está preparando ya que el Black Friday es el momento para poder adquirir lo que no se pudo comprar durante el año.

“Estas fechas van a movilizar el rubro mucho más aceleradamente, los tres días de Black son los días de mayor volumen de ventas, recibimos más de 6.000 familias en esta fiesta”, indicó.

Agregó: “El objetivo principal del Black es otorgar descuentos impensados, y hemos trabajado intensamente para ofrecer lo mejor en este aspecto y sugerimos que estén atentos a las redes y nos visiten para aprovechar estos precios”.

En Tupi todos los productos estarán con descuentos, pero con mayor énfasis en televisores, tablets, celulares, equipos de sonido, juegos de living, lentes de sol, y muchos más productos.

Asimismo, enfatizó que todos los precios son tanto para contado como para cuotas, para los que ya son clientes podrán acceder hasta 15 cuotas y podrá pagar su primera cuota recién a los 30 días.

El horario de atención hoy será de 07:30 a 21:00, mañana de 07:30 a 20:00 y el domingo de 09:00 a 17:00.

Electrónica con hasta 70% de rebaja

Julieta Arce Sandoval, gerente de Marketing de Nissei, señaló que la firma contará con una enorme lista de productos seleccionados con descuentos que llegarán hasta el 70%.

“Tendremos descuentos en televisores de las marcas LG, Hisense, Sony, Kolke, entre otros con hasta 35%, celulares Samsung, ZTE con hasta 40%, notebooks con hasta 30%, juegos Playstation con hasta 60%. También encontrarán descuentos en auriculares, speaker, termos, mochilas, cámaras, lentes de cámaras y muchísimos productos más”, afirmó.

Agregó que en la jornada realizarán varios sorteos, iniciando con sorteos de 5 TVs de 32” y 1 Playstation entre las primeras 500 personas en llegar. El sorteo será realizado a las 15:00, luego realizarán un sorteo general entre todos los ingresantes hasta antes de las 18:00, momento en que realizarán el segundo sorteo. “Los premios serán cinco Notebooks y un iPhone 13. No es necesario que el participante esté presente para ganar, ya que completarán un cupón y nosotros nos comunicaremos con ellos en caso de que no estén presentes”, acotó.

Por su parte, los clientes podrán realizar sus pagos en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y QR.

Además, la empresa garantiza la buena atención, incluso los clientes podrán testear sus productos antes de llevarlos a sus casas en el sector de testeo.

“Habrá personas encargadas de organizar a los clientes, con vallas y señalizaciones para los conductores que transiten por los alrededores de las tiendas, de manera a precautelar a quienes van para adquirir sus productos seleccionados”, adelantó.

El horario de atención será el mismo del habitual, desde las 08:30 a 20:00.

Descuentos también se verán en el sector odontológico

La casa de equipamientos e insumos odontológicos Dental Guaraní SA se adhiere también a la fiesta de descuentos del Black Friday, donde pondrá a disposición de sus cliente descuentos muy especiales.

“Ofreceremos hasta el 50% de descuento en todas nuestras marcas de insumos y equipamientos. Son más de 30 marcas que tendrán descuentos increíbles”, aseguró el gerente comercial de la firma, Aldo Páez.

Asimismo, señaló que ofrecerán obsequios por la compra a partir de ciertos montos. Por otra parte, las compras se podrán realizar con cualquier forma de pago.

El horario de atención será el viernes de 07:30 de la mañana a 17:45 de la tarde, y extenderán el Black Friday al día sábado de 07:30 a 12:00.

Mencionó que las expectativas son muy altas, ya que en cada Black Friday, posterior a la pandemia, fueron aumentando las ventas y tuvieron una buena recepción por parte de los clientes. “Les invitamos a todos a que puedan visitarnos y aprovechar estos descuentos imperdibles que tenemos preparado para ustedes, no se pierdan esta oportunidad de adquirir equipamientos e insumos al mejor precio”, enfatizó.