Bienvenidas pequeñas renuncias

En algún momento ponderé en alguna de estas columnas la renuncia del Papa Benedicto. No habrá sido nada fácil y en general no es algo que sea frecuente en nuestro medio y mucho menos cuando ella implica alejarse de beneficios, poder o fama. Una variante mas aceptada es cuando se hace para acceder a una posición mejor o con más oportunidades o cuando la causa es alguna limitación física o de edad. Jesús ejerció varias veces ese poder, por ejemplo, cuando no convocó a los ejércitos celestiales para defenderse o cuando desistió de predicar en lugares donde no iban a escucharle.