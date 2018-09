Bicicleteo de deudas de operadores pone en aprietos a Petropar

El márketing de una administración de maravillas de Petropar durante el gobierno de Horacio Cartes está cayendo en saco roto. La titular de Petropar, Patricia Samudio, confirmó a ÚH que el monto del problema por el momento es de cuarenta mil millones de guaraníes. “Será difícil frenar el bicicleteo y que no se caigan todos”, alertó.

Confesó que ahora están haciendo una gestión de acompañamiento para ver quiénes son los que tienen capacidad de pago, atendiendo a que no hubo análisis financiero para el otorgamiento de crédito. “Aquí venían y era según la cara del cliente y no pasaban por el departamento financiero para ver su capacidad de pago”, cuestionó.

Añadió que es la capacidad de pago del cliente lo que le va a indicar qué medidas tomar para parar el bicicleteo.

“Ahora vamos a hacer una refinanciación, pero van a tener que pagar el vencimiento de sus facturas. Terminó el bicicleteo. Y esto tenemos que hacerlo muy cuidadosamente, porque al cliente que vos de repente no le concedas una refinanciación hoy se puede llegar a caer. Las estaciones de Petropar tienen un promedio alto en volumen de venta, que está promediando los 300.000 litros”, recalcó.

Apuntó que ahora tienen que acompañar a cada operador para darle la posibilidad de pagar su deuda y no puede cortar ahora la provisión, porque de lo contrario irán cayendo todas.

PORCENTAJE. Samudio precisó que 10% de las 150 operadoras es el que está con el problema del bicicleteo. Certificó que uno solo debe más de un millón de dólares, pero tiene capacidad de pagar. Subrayó que a cada uno le están pidiendo que presente una garantía.

Manifestó que en este tema aún no podría sostener ni señalar que haya existido algún daño patrimonial o perjuicio, teniendo en cuenta que ellos siguen y no cayeron. Aclaró que aún no demandaron a ningún cliente para el cobro judicial.

Enfatizó que aún siguen auditando lo que hizo la administración anterior que, a su criterio, se manejó a la ligera.

“Los contratos aquí se hicieron a la ligera, sin ningún tipo de criterio financiero. Por ejemplo, medianamente cuando vas a comprar un celular a cuota te piden tus ingresos mensuales, por lo menos sacan informconf. Aquí nosotros no tenemos datos de muchos”, advirtió.

Lamentó que los responsables anteriores hayan permitido que sigan retirando y acumulen sus deudas. “Lo que yo adelanto es que vamos a salir con un informe a la ciudadanía sobre esto y otros casos que encontramos”, anunció la titular de Petropar.