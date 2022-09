Bicameral convocará a los bancos privados

“Yo solicité sobre el caso de Cabeza Branca, que es donde están involucrados los bancos. Yo quiero eso o sino me voy a basar solamente en publicaciones, aunque sé que hay gente muy seria... yo necesito un papel en qué basarme. Tengo algunas cosas y al menos creo que hay que llamar a los bancos privados y en algún momento sí o sí vamos a hacerlo“, dijo el legislador al detallar las próximas acciones de la Bicameral de Investigación.

Subrayó que la idea es convocar a los titulares de las entidades crediticias en los próximos días.

Agregó que desde luego existen en este trabajo “varios dedos apuntando a bancos, financieras y casas de cambio” y todo esto va constar en el informe de la CBI.

Caso Cartes. Sobre el caso Darío Messer fue convocado para ser indagado el ex presidente de la República Horacio Cartes. El mismo fue notificado y en su respuesta señaló que colaboraría de manera escrita, más no presencial. Posteriormente se planteó ante la Justicia el pedido de auxilio judicial por el que la Comisión Bicameral apeló, pero finalmente la Justicia resolvió que el ex mandatario no está obligado a comparecer.



Existen varios dedos apuntando a bancos, financieras y casas de cambio... y eso va constar en el informe.

Jorge Querey,



titular de la CBI.