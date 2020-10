Benigno sostiene que la reforma será vital para la pospandemia

Para poder enfrentar los desafíos que se vienen pospandemia del Covid-19 será necesaria la reforma del Estado, fundamentalmente en la mejora de los gastos y tener en cuenta que en los próximos años no se podrá hablar más de aumentos salariales, por lo menos, hasta el 2022 y también que no se tendrá el mismo ritmo en inversiones públicas.

Son algunos de los aspectos centrales de la economía de nuestro país que deslizó el ministro de Hacienda, Benigno López, durante una entrevista en el programa La Lupa, de Telefuturo. También defendió la deuda de 1.600 millones de dólares, así como su manejo en el marco de la pandemia del coronavirus. Respecto a que justamente uno de los aspectos que más critican los ciudadanos es el elevado endeudamiento y el uso de los 1.600 millones de dólares, indicó que más bien “habría que ponerse en el escenario de qué hacíamos si no teníamos ese plan, cómo iba a estar el MSP sin ese plan, cómo iba a responder el Estado al funcionamiento propio del Gobierno si no estaba, cómo íbamos a responder a las demanda sociales que fueron crecientes a consecuencia del Covid-19”. Añadió que se debería observar no solo a la región, sino al mundo entero, donde todos hicieron algo similar. Manifestó que Paraguay no tiene ahorros ni fondos soberanos dónde financiarse. INVIABLE. Aclaró que más adelante es obvio que este ritmo de deuda no se podrá seguir y aseguró que no van a plantear 1.600 millones de dólares para gastos de deudas. Benigno refirió que los desafíos que se tienen adelante no se resolverán solos y la pandemia vino a hacer un desbarajuste enorme en las finanzas públicas. No obstante, indicó que la ventaja que se tiene es que se ejecutó un plan de manera eficiente. Recordó que Paraguay sigue siendo el país con menor deuda de la región. “Vamos a tener que nivelar esa velocidad y eso va a afectar seguramente muchas cosas”, recalcó. Sobre el punto, mencionó que se deberán evitar aumentos salariales en los próximos años, reducir el ritmo de inversión pública y “vamos a tener que ir ajustándonos”. Subrayó que se trata de la mejora de calidad del gasto y la formalización de la economía dentro del programa establecido. “De ahí van a salir recursos para fortalecer el presupuesto y tenés también espacio en la parte impositiva. O sea, Paraguay no debería tener problemas en los próximos años si es que nos ocupamos y hacemos bien las cosas”, aseveró. López advirtió que si se pretende que la pospandemia se resolverá sin hacer nada, “seguramente vamos a tener problemas mucho más graves que la región, hacemos lo que tenemos que hacer, damos un paso adelante o nos quedamos”.





Confirma su renuncia y la despedida del Ministerio

“La próxima semana renuncio. Todavía no hablé con el presidente, pero está conversado”, manifestó ayer Benigno López sobre su salida de Hacienda para ocupar una vicepresidencia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante, comentó que aún falta que lo designen en dicho organismo internacional, donde el proceso toma su tiempo, pero que será este mes.

Respecto a quién sería su sucesor en el Ministerio de Hacienda, refirió que esa es una decisión exclusiva del presidente y que, en particular, no le recomendó a nadie y solo le dijo que mire en la casa donde hay gente de nivel.