Benigno afirma que la economía se estabilizará recién a fines del 2021

El jefe del Equipo Económico Nacional (EEN) indicó que si la cuarentena inteligente y los programas contemplados dentro del plan de reactivación funcionan como se espera, la economía paraguaya podría lograr una estabilización en 18 meses; es decir, a fines del 2021.

Recordó que las estimaciones iniciales hablaban de que el producto interno bruto (PIB) podría crecer este año entre 4 y 4,5%. Sin embargo, tras la pandemia del Covid-19 y el impacto de las medidas de distanciamiento social se espera una contracción de entre el 2 y el 3%, lo que consideró como un “golpe importante”, por lo que conseguir el equilibrio llevará un tiempo considerable.

“Hacienda está trabajando en el plan de recuperación para los próximos 18 meses, que estimamos que va a ser el tiempo en que nos estabilicemos (...). Vamos a decrecer y eso significa un golpe importante”, expresó.

SALDO ROJO. El ministro de Hacienda valoró el repunte que está teniendo la recaudación de impuestos que realiza la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), superando en la primera quincena de mayo el total de ingresos registrado en abril.

No obstante, subrayó que el importante endeudamiento contraído para hacer frente a la pandemia vía Ley de Emergencia (USD 1.600 millones) y el esfuerzo fiscal en la reactivación llevarían a que recién en cuatro años pueda volverse al déficit del 1,5% del PIB fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El titular del Fisco dijo que, por el momento, no consideran que sea necesaria una mayor deuda para el segundo semestre, aunque resaltó que si no se consigue todo el financiamiento para la recuperación, se deberán plantear nuevos créditos para no implementar un “plan a medias”.

CIERRE. El EEN prevé cerrar el plan de reactivación económica esta semana, para lo cual mantendrán una nueva reunión este miércoles para realizar los ajustes finales. El documento será remitido también al Congreso.

El planteamiento del Gobierno busca inyectar entre USD 2.000 y USD 2.500 millones a la economía local desde el segundo semestre, y cuenta con tres pilares: inversión pública y empleos, financiamiento para la inversión privada y las viviendas, y finalmente inclusión social.