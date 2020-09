Ambientada en Detroit (EEUU) en 1955, No Sudden Move contará la historia de un modesto grupo de ladrones que son contratados para un sencillo golpe: el robo de un documento.

Sin embargo, las cosas se tuercen y acaban enredados en una gran conspiración criminal.

"La última vez que rodé una película en Detroit con un gran guion y un gran reparto las cosas salieron realmente bien, así que estoy muy emocionado ahora mismo detrás de mi mascarilla", dijo el director en referencia a Out of Sight (1998), cinta que protagonizaron George Clooney y Jennifer López y que rodó en la ciudad del motor.

Ed Solomon, que como guionista ha trabajado en Men in Black (1997) o Now You See Me (2013), ha escrito No Sudden Move.

Además de Traffic, Del Toro y Steven Soderbergh colaboraron juntos en su monumental aproximación al Che Guevara en las dos películas Che: Part One y Che: Part Two (ambas de 2008) con el puertorriqueño en la piel del icónico revolucionario.

Del Toro, que es uno de los artistas hispanos más reconocidos y cotizados en Hollywood, también fue candidato al Oscar a Mejor Actor de Reparto por el largometraje 21 Grams (2003, 21 gramos) del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

En los últimos años ha aparecido en cintas de Marvel como Avengers: Infinity War (2018), en Sicario: Day of the Soldado (2018) y en la serie limitada Escape at Dannemora.

Por su parte, Soderbergh es un director tan aclamado como prolífico y solo el año pasado presentó dos películas: High Flying Bird y The Laundromat.

Su muy variada filmografía incluye títulos como Sex, Lies and Videotape (1989), de la que dijo que ha escrito una secuela durante la cuarentena por el coronavirus; la trilogía de Ocean's Eleven (2001, 2004, 2007) o Erin Brockovich (2000).